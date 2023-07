Visite de l’église Église Saint-Denis Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Visite de l’église Église Saint-Denis Mondoubleau, 16 septembre 2023, Mondoubleau. Visite de l’église 16 et 17 septembre Église Saint-Denis Visite commentée de l’église par deux habitants, l’un deux étant guide conférencier de la cathédrale de Chartres.

Jean Jacques Biet aura une approche architecturale alors que Bernard Malcor interprétera les messages religieux et historiques.

Une visite le samedi matin, conduite par les deux guides habitants. Deux visites le dimanche, une de 15h à 16h30 et la seconde de 16h30 à 18h00 Église Saint-Denis Place du Marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 77 08 Les vitraux du XIXe siècle sont dus à Claudius Lavergne, maître-verrier à Paris, élève du célèbre peintre Ingres. Architecture néo-gothique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

