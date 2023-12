Cet évènement est passé Portes Ouvertes de l’Eglise de Moigny-sur-Ecole Eglise Saint-Denis Moigny-sur-École Catégories d’Évènement: Essonne

Moigny-sur-École Portes Ouvertes de l’Eglise de Moigny-sur-Ecole Eglise Saint-Denis Moigny-sur-École, 19 novembre 2023, Moigny-sur-École. Moigny-sur-École Essonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-19 14:00:00

fin : 2023-11-19 17:00:00 Découvrez l’Église de Moigny-sur-Ecole lors de ses portes ouvertes un Dimanche par mois..

Découvrez l’Église de Moigny-sur-Ecole lors de ses portes ouvertes un Dimanche par mois. .

Eglise Saint-Denis Grande Rue

Moigny-sur-École 91490 Essonne Île-de-France

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de Milly-la-Forêt Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Moigny-sur-École Autres Code postal 91490 Lieu Eglise Saint-Denis Adresse Eglise Saint-Denis Grande Rue Ville Moigny-sur-École Departement Essonne Lieu Ville Eglise Saint-Denis Moigny-sur-École Latitude 48.433924 Longitude 2.457529 latitude longitude 48.433924;2.457529

Eglise Saint-Denis Moigny-sur-École Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moigny-sur-ecole/