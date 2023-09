Cet évènement est passé Visite libre de l’Eglise Saint Denis de Maillet (03190) Eglise Saint Denis Haut-Bocage Catégories d’Évènement: Allier

Visite libre de l'église Saint Denis à Maillet à 20 minutes de Montluçon.

Eglise inscrite en 1949 à l’inventaire des Monuments Historiques.

Eglise avec chemin de croix remarquable. Eglise Saint Denis – Les Blanchons – Maillet – 03190 HAUT-BOCAGE Haut-Bocage 03190 Maillet Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0625330498 Eglise Saint Denis inscrite par arrêté du 22 août 1949. Possession ancienne de l’abbaye de Saint-Denis à laquelle elle fut restituée une première fois en 802 par Charlemagne, une seconde fois au 11e siècle pour faire partie du patrimoine du prieuré de la Chapelaude. Au 16e siècle, passe parmi les dépendances du prieuré de Benevent, en Limousin. Edifice roman composé primitivement d’une seule nef de deux travées et d’un trnsept saillant sur lequel ouvrait un choeur précédant une abside en hémicycle, flanquée d’un clocher. Les collatéraux datent de l’époque moderne. La nef est actuellement terminée par une charpente, mais primitivement, par une voûte sur doubleaux reposant sur les colonnes encore en place dans les murs latéraux. Le clocher carré est percé sur chaque face de son étage de deux baies en plein cintre, recoupées chacune par une colonnette et surmontées d’un double cordon de billettes. La partie supérieure, couronnée d’une flèche, remonte au 17e siècle. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Parking

