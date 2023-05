Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis Guiseniers Catégories d’Évènement: Eure

Guiseniers Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis, 16 septembre 2023, Guiseniers. Visite libre de l’église 16 et 17 septembre Eglise Saint-Denis Visite de l’intérieur de l’église libre via des descriptifs des vitraux et des statues. Eglise Saint-Denis Rue Henri Etancelin, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06.74.63.42.00 Eglise reconstruite en pierres de taille dans la première moitié du XIè Sciecle. Présence de parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Eure, Guiseniers Autres Lieu Eglise Saint-Denis Adresse Rue Henri Etancelin, 27700 Guiseniers Ville Guiseniers Lieu Ville Eglise Saint-Denis Guiseniers

Eglise Saint-Denis Guiseniers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guiseniers/

Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis Eglise Saint-Denis 16 septembre 2023 Eglise Saint-Denis Guiseniers

Guiseniers