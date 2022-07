Visite libre de l’église de Saint-Denis-de-Mailloc Eglise Saint-Denis-de-Mailloc Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Denis-de-Mailloc

Visite libre de l’église de Saint-Denis-de-Mailloc Eglise, 17 septembre 2022, Saint-Denis-de-Mailloc. Visite libre de l’église de Saint-Denis-de-Mailloc 17 et 18 septembre Eglise Découvrez l’église et son mobilier des charitons, ses tableaux et ses statues. Eglise 27 place de l’église, 14100 Saint-Denis-de-Mailloc Saint-Denis-de-Mailloc 14100 Calvados Normandie

0628926876 VISITE LIBRE EGLISE MOBILIER ET STATUES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

