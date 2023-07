Visite guidée de l’église Eglise Saint-Denis de Bosguérard de Marcouville Les Monts du Roumois, 16 septembre 2023, Les Monts du Roumois.

Visite guidée de l’église Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Saint-Denis de Bosguérard de Marcouville Départs des visites à 14h, 15h, 16h et 18h.

Visite guidée de l’église Saint-Denis de Bosguérard de Marcouville.

Ouverture exceptionnelle lors d’une visite commentée d’un joyau du patrimoine religieux local.

Vous pensiez connaître les églises ?

Laissez-vous surprendre, vous ne visiterez plus jamais les églises de la même manière.

Venez revivre l’épopée locale au travers de l’édifice et de son patrimoine mobilier.

Vous y découvrirez les liens entre Saint Denis du Bosguérard, Marcouville, l’abbaye de Saint Wandrille, l’abbaye du Bec Hellouin, les châteaux du village, dont le château de la Mésangère, le chêne à la vierge, et bien d’autres choses encore en référence à la Bible et à la construction de l’homme.

L’équipe organise entre 4 départs :

A. 14h00

B. 15h00

C. 16h00

D. 18h00

Ne ratez pas ces créneaux. Visite unique.

Eglise Saint-Denis de Bosguérard – En savoir plus sur le lieu :

Les communes de Saint Denis de Bosguérard et de Marcouville ont été réunis en une seule commune sous le nom de Bosguérard-de-Marcouville le 25 mai 1844.

L’église Saint Europe et Saint Maurice de Marcouville avait été détruite quelques années après la révolution. Une partie du mobilier a été conservé dans l’église de Bosguérard.

Les patronages religieux de Saint Eutrope, Saint Maurice, d’une part et de Saint Denis, d’autre part, témoignent de l’ancienneté de ces paroisses.

Riche d’un patrimoine historique et religieux unique, nous vous proposons de revivre une partie de cette épopée locale, et bien plus encore.

Adresse : Eglise Saint-Denis de Bosguérard; 27520, les Monts du Roumois

