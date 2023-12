Les routes des Crèches en Pays d’Auge -Cambremer Eglise Saint Denis Cambremer Cambremer, 16 décembre 2023 14:30, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Les Routes des crèches 2023

La Route des crèches en Pays d’Auge vous permettra de découvrir les trésors et crèches de plusieurs églises du territoire.

Les églises ouvertes en permanence :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (extérieur), Lieury, Lisieux (la cathédrale), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (extérieur), Pont-l’Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (l’abbatiale), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d’Entremont, Thiéville (extérieur 7 rue de l’abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg.

Les églises ouvertes les 16 et 17 décembre de 14h30 à 17h :

Amfreville, Auberville (tous les mercredis, samedis et dimanche pendant les vacances scolaires), Auquainville (Notre-Dame) Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne le 16 décembre), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d’Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (le 16 décembre), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (le 16 décembre), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville.

Les églises ouvertes les 6 et 7 janvier de 14h30 à 17h

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (le 6 janvier), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d’Estrées, Saint-Maclou (le 6 janvier), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (le 6 janvier).

Les concerts de Noël entrées libres :

Vauville le 16 décembre à 17h

Notre-Dame d’Estrées le 17 décembre à 15h30

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives le 17 décembre à 17h

Merci à vous tous, les bénévoles qui faites vivre les routes des crèches !.

Vendredi 2023-12-16 14:30:00 fin : 2024-01-07 17:00:00. .

Eglise Saint Denis Cambremer

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Crib Routes 2023

La Route des crèches en Pays d’Auge will enable you to discover the treasures and cribs of several of the region’s churches.

Churches permanently open :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (exterior), Lieury, Lisieux (the cathedral), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (exterior), Pont-l?Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (l?abbatiale), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d?Entremont, Thiéville (outside 7 rue de l?abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg.

Churches open on December 16 and 17 from 2.30 pm to 5 pm:

Amfreville, Auberville (every Wednesday, Saturday and Sunday during school vacations), Auquainville (Notre-Dame) Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne on December 16), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d?Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (December 16), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (December 16), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville.

Churches open on January 6 and 7, from 2:30pm to 5pm

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (January 6), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d?Estrées, Saint-Maclou (January 6), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (January 6).

Christmas concerts with free admission:

Vauville December 16 at 5pm

Notre-Dame d?Estrées December 17 at 3:30pm

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives December 17 at 5pm

Thank you to all the volunteers who keep the crib routes alive!

Las Rutas de los belenes 2023

La Ruta de los Belenes del Pays d’Auge le permitirá descubrir los tesoros y los belenes de varias iglesias de la región.

Iglesias abiertas permanentemente :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (exterior), Lieury, Lisieux (la catedral), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (exterior), Pont-l?Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (iglesia abacial), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d’Entremont, Thiéville (exterior 7 rue de l’abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg.

Iglesias abiertas los días 16 y 17 de diciembre de 14.30 a 17.00 h:

Amfreville, Auberville (todos los miércoles, sábados y domingos durante las vacaciones escolares), Auquainville (Notre-Dame) Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne el 16 de diciembre), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d?Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (el 16 de diciembre), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (el 16 de diciembre), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville.

Iglesias abiertas los días 6 y 7 de enero de 14.30 a 17.00 horas

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (el 6 de enero), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d’Estrées, Saint-Maclou (el 6 de enero), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (el 6 de enero).

Conciertos de Navidad con entrada gratuita

Vauville el 16 de diciembre a las 17:00 h

Notre-Dame d’Estrées el 17 de diciembre a las 15:30 h

Abadía de Saint-Pierre-sur-Dives, 17 de diciembre a las 17.00 h

¡Gracias a todos los voluntarios que mantienen vivas las rutas de las cunas!

Die Krippenrouten 2023

Auf der Route des crèches en Pays d’Auge können Sie die Schätze und Krippen verschiedener Kirchen in der Region entdecken.

Die durchgehend geöffneten Kirchen :

Beaumont-en-Auge, Berville, Beuvron-en-Auge, Blangy-le-Château, Bonnebosq, Cabourg, Cambremer (Saint-Denis), Deauville (Saint-Augustin), Dives-sur-Mer, Dozulé, Escoville, Fervaques, Franceville, Hérouvillette, Honfleur (Sainte-Catherine, Saint-Léonard, ND de Grâce), Houlgate, Les Monceaux (außen), Lieury, Lisieux (die Kathedrale), Livarot (Saint-Ouen), Orbec (Notre-Dame), Ouville-la-Bien-Tournée (außen), Pont-l?Evêque (Saint-Michel), Ranville, Repentigny, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Désir (La Pommeraye), Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-sur-Dives (die Abteikirche), Saint-Pierre-de-Cormeilles, Sainte-Anne-d?Entremont, Thiéville (außen 7 rue de l’abbé Charles Hamont), Trouville (ND-des Victoires), Villers-sur-Mer, Vieux-Bourg.

Die Kirchen sind am 16. und 17. Dezember von 14:30 bis 17:00 Uhr geöffnet:

Amfreville, Auberville (mittwochs, samstags und sonntags während der Schulferien), Auquainville (Notre-Dame), Bavent, Canapville, Cresseveuille, Drubec, Gonneville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Le Mesnil-Mauger (Saint-Etienne am 16. Dezember), Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d’Estrées, Les Moutiers-Hubert, Lessard-et-le-Chêne, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame d?Estrées, Notre-Dame de Fresnay, Saint-Julien-le-Faucon (am 16. Dezember), Saint-Maclou , Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif (am 16. Dezember), Sainte-Foy-de-Montgommery, Sallenelles, Tordouet, Varaville, Vauville.

Kirchen, die am 6. und 7. Januar von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet sind

Auberville, Auquainville (Notre-Dame), Canapville, Cresseveuille (am 6. Januar), Gonneville-sur-Mer, Hotot-en-Auge, Notre-Dame d’Estrées, Saint-Maclou (am 6. Januar), Saint-Martin-aux-chartrains, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-Azif , Sainte-Foy-de-Montgommery, Tordouet, Varaville, Vauville (am 6. Januar).

Weihnachtskonzerte mit freiem Eintritt :

Vauville am 16. Dezember um 17 Uhr

Notre-Dame d’Estrées am 17. Dezember um 15:30 Uhr

Abteikirche von Saint-Pierre-sur-Dives am 17. Dezember um 17 Uhr

Vielen Dank an alle Freiwilligen, die die Krippenstraßen am Leben erhalten!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT CA de Lisieux Normandie