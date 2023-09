Cet évènement est passé Visite de l’Eglise Saint Denis d’Alix Église Saint-Denis Alix Catégories d’Évènement: Alix

Rhône Visite de l’Eglise Saint Denis d’Alix Église Saint-Denis Alix, 16 septembre 2023, Alix. Visite de l’Eglise Saint Denis d’Alix 16 et 17 septembre Église Saint-Denis Visite de la chapelle conventuelle des chanoinesses d’Alix Exposition de maquettes – Alix en 1785

– L’église St Denis d’Alix lors de sa construction en 1770

– La vie des chanoinesses d’Alix au XVIIIe Église Saint-Denis Place des Chanoinesses, 69380 Alix, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle conventuelle du chapitre de chanoinesses. Actuellement intégrée dans l’hôpital gériatrique du Val d’Azergue. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Danielle Bécourt Détails Catégories d’Évènement: Alix, Rhône Autres Lieu Église Saint-Denis Adresse Place des Chanoinesses, 69380 Alix, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Alix Departement Rhône Lieu Ville Église Saint-Denis Alix latitude longitude 45.912188;4.653748

Église Saint-Denis Alix Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alix/