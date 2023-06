Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis Acon Acon Catégories d’Évènement: Acon

Eure Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis Acon, 16 septembre 2023, Acon. Visite libre de l’église 16 et 17 septembre Eglise Saint-Denis Située à proximité du chemin de grande randonnée qui va au Mont Saint Michel la petite église d’Acon, au milieu des champs est une halte inattendue et charmante.

Exposition peintures / photographies Eglise Saint-Denis Rue des Laris, 27570 Acon Acon 27570 Eure Normandie 02 32 32 53 49 Église reconstruite au XVIe s. après les destructions de la guerre de Cent Ans.

© Église Saint-Denis – Acon Aux feux tricolores, sur RN 12 au Rousset, descendre la rue des Laris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

