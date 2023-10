Concert classique Eglise Saint-Delphin Villenave-d’Ornon, 16 décembre 2023, Villenave-d’Ornon.

Concert classique Samedi 16 décembre, 19h00 Eglise Saint-Delphin Ventes tickets :10€ adultes / 5€ enfants moins de13 ans.

Noël à Villenave est un concert caritatif sur la paroisse de Villenave d’Ornon réunissant paroissiens et amateurs de musiques religieuses.

Ce concert a pour but de collecter des fonds pour l’achat de nouvelles aubes pour le service liturgique des enfants de chœur.

Programme

Lohann Magnant (En première Partie)

Lohann MAGNANT 18ans, étudie le piano, la trompette et le violon, depuis 12 ans à l’école municipale de musique de Villenave d’Ornon. Il approfondit sa formation en piano depuis 9 ans au conservatoire de Bordeaux. Actuellement en deuxième année de CPES (Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur) au Conservatoire de Bordeaux, il prépare les concours d’entrée de plusieurs pôles supérieurs de France, pour se professionnaliser dans son instrument de prédilection : le piano.

Studio Musica :

Suite de la soirée avec le groupe Studio Musica sous la Direction artistique de Jean-Louis FOUCARD. Musiciens engagés sur leurs paroisses de Cestas, Saint-Seurin et de Gradignan, ils proposent à Villenave d’Ornon, une soirée parcourant 4 siècles de musiques classiques de Bach à Debussy. Ce concert est aussi la révélation des jeunes talents de notre paroisse afin de leur donner la possibilité d’exprimer leur savoir-faire artistique.

Eglise Saint-Delphin 455 route de Toulouse, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Édifice religieux construit en 1848 comportant comme porche l'ancien porche du couvent de la cathédrale Saint-André de Bordeaux (actuellement en dépôt au Musée d'Aquitaine), par la volonté du Cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, qui lui donna le vocable de Saint-Delphin, évêque de Bordeaux du IVe siècle, évangélisateur du diocèse.

Elle fut ensuite démolie et reconstruite en 1965 (architectes Salier, Courtois, Lajus, Sadirac) car considérée comme trop petite pour accueillir les fidèles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

