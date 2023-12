CONCERT DE NOËL Eglise Saint Dagobert Longwy, 10 décembre 2023 16:00, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Concert de Lionel Stoffel, chanteur lyrique sopraniste, accompagné de la chorale Canticorum de Longuyon et de Sylvain Piersson, organiste.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 16:00:00. 0 EUR.

Eglise Saint Dagobert Place Darche

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert by lyric soprano Lionel Stoffel, accompanied by the Canticorum choir from Longuyon and organist Sylvain Piersson.

Concierto de Lionel Stoffel, soprano lírica, acompañada por el coro Canticorum de Longuyon y el organista Sylvain Piersson.

Konzert von Lionel Stoffel, lyrischer Sänger und Sopranist, begleitet vom Chor Canticorum aus Longuyon und Sylvain Piersson, Organist.

