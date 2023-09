Visite libre d’une église de 1683 et de l’hôtel de ville Église Saint-Dagobert Longwy, 16 septembre 2023, Longwy.

Lors d’une visite, découvrez l’église Saint Dagobert puis l’hôtel de ville de Longwy-Haut.

Une exposition de photographies de Dominique Dimanche, intitulée « Les Incontournables du tourisme en Lorraine Nord », sera visible dans le hall de l’hôtel de ville.

Des visites guidées sont proposées le samedi et le dimanche à 10h30, 14h et 16h.

Église Saint-Dagobert 17 Rue de l’Hôtel de Ville 54400 Longwy. Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/decouverte-de-leglise-saint-dagobert-et-de-lhotel-de-ville-de-longwy-haut?admin_nav%5Bq.state%5D%5B%5D=0&admin_nav%5Bq.search%5D=longwy&admin_nav%5Bq.sort%5D=score&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Bfirst%5D=true&admin_nav%5Blast%5D=true »}] Les travaux de l’église débutent en 1683 et sont terminés en 1684, à la Place du Colonel Darche : elle recouvre un ancien édifice du Xe siècle. Sa tour, menaçant de tomber en ruine, est réparée en 1734, puis en 1757, tandis que des contreforts sont mis en place pour soutenir le cul-de-four du chœur.

Elle est malheureusement détruite à de nombreuses reprises. Endommagée en 1792, lors du siège par les Prussiens et les Autrichiens, elle est par la suite convertie en magasin militaire au moment de la Révolution et partiellement détruite en 1793. À nouveau très endommagée en 1815 pendant le siège de Longwy, elle est réaménagée entre 1819 à 1822 et sa façade est réparée en 1838. L’église est alors agrandie et transformée en 1866-1867. Ainsi, la nef à vaisseau unique plafonné est transformée en nef-halle voûtée en berceau, par l’adjonction de deux rangées de piliers cylindriques, et l’ancien chœur semi-circulaire devient un chœur polygonal voûté d’ogives avec déambulatoire. Par ailleurs, le portail et la façade sont en partie restaurés en 1869. Bombardée par les Prussiens le 17 janvier 1871, elle est rétablie entre 1871 et 1872. Ainsi, la tour en partie effondrée, ne comporte plus désormais que deux étages. Enfin, elle est malheureusement lourdement endommagée en 1941.

En 1921, l’église est classée au titre des monuments historiques.

C’est en cette église qu’ont été célébrées les funérailles de Vincent Lambert, le 13 juillet 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

OTGL – DimDom