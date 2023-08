Visite commentée de l’église d’Argentré Église Saint Cyr Sainte Julitte d’Argentré 53210 Argentré, 16 septembre 2023, Argentré.

Visite commentée de l’église d’Argentré 16 et 17 septembre Église Saint Cyr Sainte Julitte d’Argentré 53210

Visite en continu commentée par les membres du conseil municipal de l’église Saint Cyr et Sainte Julitte d’Argentré. Datée de l’époque romaine, on y retrouve des traces d’une fresque du XIIème siècle, des retables en marbres d’Argentré des XVIIème et XVIIIème siècles, l’horloge de 1875, mais aussi des peintures d’Adelyne Neveu et des vitraux du Père Chardon (XXème siècle)…

Église Saint Cyr Sainte Julitte d’Argentré 53210 Place de l’église 53210 Argentré Argentré 53210 Mayenne Pays de la Loire L’église datée de l’époque romaine est dédiée à Saint Cyr et Sainte Julitte. Elle conserve le chœur transept ainsi que la tour située au sud. La voûte située au-dessus du maître-autel a conservé les traces d’une fresque formée pour l’essentiel de motifs géométriques bicolores, selon la tradition du XIIème siècle. Cette voûte qui ornait probablement tout le chœur, a été restaurée vers 1960. Vers 1460, la voûte, la nef et la charpente sont restaurées ainsi que l’atteste une inscription rouge. La décoration comporte des retables en marbres d’Argentré des XVIIème et XVIIIème siècles, dont celui de Saint Michel daté de 1759. L’horloge a été installée vers 1875 par la société Lussault de Tiffauges en Vendée. Les 4 cadrans ont été conservés, la minuterie et les aiguilles refaites à neuf en 1950.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Mairie d’Argentré