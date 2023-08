Visite Guidée de l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte à Escurolles par Andy Pinoteau, « Les Peintures Murales vues de nuit ». Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, Escurolles Escurolles, 15 septembre 2023, Escurolles.

Visite guidée de l’Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte

Avec l’association « La Route des Églises Peintes du Bourbonnais » (REPB), découvrez l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte.

Vendredi 15 Septembre, à 20 heures, Visite Guidée par Andy Pinoteau, « Les Peintures Murales vues de nuit » avec la projection d’un diaporama de l’église(5€). Conférence précédée, à 19 heures, sur le parvis de l’église, d’un apéritif offert par la Mairie d’Escurolles, l’Associations REPB et ARPE.

Pendant tout le week-end vous pouvez visiter l’église avec ses fresques classées

Renseignements informations : tel : 06.81.14.39.11 et 06.70.13.64.80. – https://route-des-eglises-peintes.fr/

Son patrimoine

Pendant ce même week-end, l’Association pour la revalorisation du patrimoine Escurollois (ARPE) mettra à votre disposition une carte et des documents pour en découvrir les bâtiments remarquables, au fil des rues : le Prieuré (XVème), la maison Grouchy (XVIIIème), le Moulin du château (XVIIIème), l’ancienne poste (XVIIème), etc.Renseignements informations : tel : 06 81 14 39 11

@Patrick Rambert