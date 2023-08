Visite guidée de l’église d’Aubas : « Histoire et histoires » Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Aubas Aubas Catégories d’Évènement: Aubas

Dordogne Visite guidée de l’église d’Aubas : « Histoire et histoires » Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Aubas Aubas, 16 septembre 2023, Aubas. Visite guidée de l’église d’Aubas : « Histoire et histoires » Samedi 16 septembre, 14h30 Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Aubas Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église, lors d’une visite guidée par Marie Hélène Biseuil, suivie d’une conférence animée par Claudine Catinel. Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Aubas 24290 Aubas Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 01 84 67 71 L’église d’Auabs située rive droite de la Vézère a pour nom : Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis le 18 septembre 1970.S a construction date du XIIe siècle. Au XIXe siècle, la façade occidentale est refaite tout en conservant le portail gothique et au-dessus du chœur, un ancien clocher-mur est remplacé par un clocheton (ornement en forme d’un petit clocher). Comme le veut la coutume, l’église est orientée est-ouest. Son accès se fait par la façade occidentale. Le portail gothique à trois voussures (courbures) est surmonté d’un clocher-mur à 3 baies campanaires dont une seule a conservé une cloche. La nef est flanquée d’une chapelle latérale au sud, située juste avant le chœur. Celui-ci est de forme rectangulaire et n’a conservé de l’époque romane que le mur nord et son plafond peint. Place du platane. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Aubas
Dordogne

