Présentation de l’orgue historique Eglise Saint Cyr et sainte julitte Champagnole Catégories d’Évènement: Champagnole

Jura Présentation de l’orgue historique Eglise Saint Cyr et sainte julitte Champagnole, 16 septembre 2023, Champagnole. Présentation de l’orgue historique 16 et 17 septembre Eglise Saint Cyr et sainte julitte Entrée libre P​résentation et audition de l’orgue historique

L’orgue de Marin Carouge (1721) provient de l’ancien couvent des Ursulines. Il est le jumeau de l’orgue de Saint-Maurice de Salins-les-Bains (39). Pendant la Révolution, l’instrument aurait été transféré à Champagnole par le facteur Clément, de Salins.

Il est c​lassé au titre des Monuments Historiques. Eglise Saint Cyr et sainte julitte 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0688774106 Présentation et audition de l’orgue historique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Sébastien Girod Détails Catégories d’Évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Eglise Saint Cyr et sainte julitte Adresse 39300 Champagnole Ville Champagnole Departement Jura Lieu Ville Eglise Saint Cyr et sainte julitte Champagnole latitude longitude 46.745605;5.908358

Eglise Saint Cyr et sainte julitte Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/