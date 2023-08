Visite guidée de l’Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte Ambon Catégories d’Évènement: Ambon

Visite guidée de l'Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte

Dimanche 17 septembre, 16h30

Damgan La Roche Bernard Tourisme vous propose de venir découvrir ou re-découvrir l'église Saint Cyr Sainte Julitte, classée Monument Historique. Traversez l'histoire de cet édifice religieux à travers son architecture et son histoire, de l'époque romaine à nos jours, ce monument vous dévoilera ses secrets et ses peintures murales d'époques différentes.

Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte
Place de la Motte,56190, Ambon
Ambon 56190 Morbihan Bretagne

L'église paroissiale d'Ambon est un édifice composite dont l'origine remonte à l'époque pré-romane. Les structures en élévation les plus anciennes, correspondant à la nef, datent vraisemblablement de la fin du 10e siècle. Le transept appartient à l'époque romane, de même que l'ancien chœur, dont subsiste le tracé, mis en valeur au cours d'une précédente campagne de restauration. Le chœur actuel date d'une reconstruction au 15e siècle, puis l'ensemble a été englobé dans des adjonctions successives, principalement au 17e siècle.

