Concert Eglise saint Cyprien Saint-Civran Saint-Civran Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Civran Concert Eglise saint Cyprien Saint-Civran, 10 septembre 2023, Saint-Civran. Saint-Civran,Indre Concert ténor et baryton..

Dimanche 2023-09-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-10 . .

Eglise saint Cyprien

Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire



Tenor and baritone concert. Concierto para tenor y barítono. Tenor- und Baritonkonzert. Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Saint-Civran Autres Lieu Eglise saint Cyprien Adresse Eglise saint Cyprien Ville Saint-Civran Departement Indre Lieu Ville Eglise saint Cyprien Saint-Civran

Eglise saint Cyprien Saint-Civran Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-civran/

Concert Eglise saint Cyprien Saint-Civran 2023-09-10 was last modified: by Concert Eglise saint Cyprien Saint-Civran Eglise saint Cyprien Saint-Civran 10 septembre 2023