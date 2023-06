Visite commentée de l’église de Chamboulive Église Saint-Côme-et-Saint-Damien Chamboulive, 16 septembre 2023, Chamboulive.

Visite commentée de l’église de Chamboulive Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30 Église Saint-Côme-et-Saint-Damien Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous sur la place de l’église.

Avec son allure majestueuse, l’église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Chamboulive ne ressemble pas à une « église de campagne ».

Érigée au XIIe siècle puis profondément remaniée, elle possède une belle statuaire en pierre et bois polychrome, des tableaux et un chemin de croix remarquable.

Cette visite commentée permettra également d’avoir un aperçu sur l’ensemble de vieilles maisons qui l’entoure.

Église Saint-Côme-et-Saint-Damien Place de l’église, 19450 Chamboulive Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 44 40 02 19 [{« type »: « email », « value »: « jep2023chamboulive@orange.fr »}] Erigée au XIIe siècle puis largement remaniée, l’église séduit par sa majesté et sa taille inhabituelle pour « une église de campagne ». Elle possède également une statuaire en pierre et bois polychrome, des tableaux ainsi qu’un chemin de croix remarquable. Parkings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Babsy