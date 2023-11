Nuit américaine Église Saint-Clément Nantes, 13 avril 2024, Nantes.

Nuit américaine 13 et 14 avril 2024 Église Saint-Clément Participation Libre

Musique jubilatoire et d’une originalité inouïe, les Chichester Psalms de Bernstein et la Messe de Stravinsky sont deux œuvres absolument incontournables du 20ème siècle. Le Chœur de Chambre, les classes de musique de chambre et la classe d’orgue du Conservatoire retrouvent la Schola de la Cathédrale pour ce concert original, entre tradition et modernité. Des rythmes chaloupés et un lyrisme puissant irriguent ce programme interprété par des jeunes musiciens pleins d’énergie !

Église Saint-Clément Rue maréchal joffre Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://musiquesacree-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 04 35 76 43 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

2024-04-14T15:30:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Jeune Choeur Schola

Amscn