EXPOSITION : « Les cloches racontent leur histoire » Eglise Saint-Clément Le Chambon-Feugerolles, 16 septembre 2023, Le Chambon-Feugerolles.

EXPOSITION : « Les cloches racontent leur histoire » 16 et 17 septembre Eglise Saint-Clément Visite gratuite, guidée ou libre. Sans inscription préalable.

EXPOSITION PATRIMOINE : « Les cloches racontent leur histoire »

Samedi 16 septembre 2023, de 14h à 17h, une exposition est proposée à l’église Saint-Clément au Chambon-Feugerolles, présentant l’ensemble des 4 cloches du beffroi.

Bien que n’étant pas des plus importants, cet ensemble présente des particularités intéressantes. L’édifice possède en effet la plus grosse cloche de la vallée de l’Ondaine ; pesant 1655 kg, elle a été fondue à Lyon en 1867. Autre élément remarquable : si les cloches sont généralement en bronze, l’église abrite la seule cloche en acier en fonction dans la vallée, fabriquée par les aciéries Jacob Holtzer à Unieux.

L’histoire des 4 cloches est à découvrir en images tout en visitant l’église et en redécouvrant son histoire à travers les époques, ses statues, ses vitraux… La vidéo du plénum des cloches sera diffusée sur écran au cours de la visite.

L’exposition pourra également être consultée le dimanche 17 septembre lors de la messe de 10h30 (ouverture de l’église à 9h30).

UN BULLETIN SPÉCIAL « HISTOIRE DES CLOCHES »

Pour découvrir l’ensemble des cloches des églises de la vallée de l’Ondaine, un bulletin spécial « Histoire des cloches » sera vendu lors de l’exposition au prix de 5€.

Cette publication donne accès en images à des lieux habituellement fermés au public. Elle permet de découvrir les fondeurs de la région et les étapes de la fabrication d’une cloche. De la doyenne, classée Monument Historique, fondue en 1700, jusqu’aux plus grands ensembles de la vallée, le livret renvoie également aux captations vidéo des cloches via un ensemble de QR Code tout au long de la lecture.

Eglise Saint-Clément 10 place Claudinon Giraudet, 42500 Le Chambon-Feugerolles Le Chambon-Feugerolles 42500 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 04 71 https://www.paroisses-ondaine.com https://www.facebook.com/paroisses.ondaine;https://www.instagram.com/paroisses.ondaine/ L’église Saint-Clément est un édifice de style néoclassique construit au milieu du XIXème siècle. Elle est consacrée le 26 juin 1853 par le cardinal De Bonald, archevêque de Lyon. Orientée vers l’Est, l’église est composée de trois nefs. Le chœur est flanqué d’une travée ouverte sur deux chapelles latérales. Le clocher carré, accolé à la droite de l’édifice, est composé d’un étage de baies géminées. Accessible en voiture (parkings à proximité) et en transports en communs (lignes de bus). Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

© M.H. / Les Paroisses de l’Ondaine