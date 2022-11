Concert de choeurs Eglise Saint-Clément de Wasquehal Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

Concert de choeurs Eglise Saint-Clément de Wasquehal, 4 décembre 2022, Wasquehal. Concert de choeurs Dimanche 4 décembre, 16h00 Eglise Saint-Clément de Wasquehal

Tarif : 10 €

Concert programmé dans le cadre d’un festival musical organisé par l’ensemble vocal Divertimento. Eglise Saint-Clément de Wasquehal 3 Rue Clément Béthune 59290 Wasquehal Le Capreau Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France L’ensemble vocal et instrumental Divertimento invite A.Piacere, choeur de femmes et le choeur d’enfants « Graines d’orchestre » du Conservatoire de Lille, tous deux dirigés par Aubéry Groulez, professeur au conservatoire de Lille, à chanter en l’Eglise Saint-Clément de Wasquehal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T16:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

