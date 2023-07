Visite de l’église Saint-Clément à Saint-Euphrône Église Saint-Clément de Saint-Euphrône Saint-Euphrône Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Saint-Euphrône Visite de l’église Saint-Clément à Saint-Euphrône Église Saint-Clément de Saint-Euphrône Saint-Euphrône, 16 septembre 2023, Saint-Euphrône. Visite de l’église Saint-Clément à Saint-Euphrône 16 et 17 septembre Église Saint-Clément de Saint-Euphrône Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Clément de Saint-Euphrône ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites guidées samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h30.

Cette église qui est commune à quatre villages a été bâtie au XIIIe siècle. Vous pourrez admirer ses chapiteaux sculptés, sa charpente lambrissée, ses fresques des années 1500 et ses nombreuses œuvres d’art. Église Saint-Clément de Saint-Euphrône Route de Marigny, 21547 Saint-Euphrône Saint-Euphrône 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

