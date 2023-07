Visitez une église et ses fresques médiévales Eglise Saint-Clément Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Clément Visitez une église et ses fresques médiévales Eglise Saint-Clément, 17 septembre 2023, Saint-Clément. Visitez une église et ses fresques médiévales Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Entrée libre Venez découvrir le patrimoine médiéval de cette charmante église. Eglise Rue de l’église 54950 Saint-Clément Saint-Clément 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03.83.72.64.97 Venez découvrir le superbe mélange architectural de cette église au clocher roman et à la nef gothique renfermant des trésors médiévaux parfaitement conservés, tels que son chemin de croix et ses fresques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

