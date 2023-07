Visite libre et gratuite Église Saint-Claude-Froidmentel Brévainville Catégories d’Évènement: Brévainville

Visite libre et gratuite 16 et 17 septembre Église Saint-Claude-Froidmentel

Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Claude-Froidmentel
Saint-Claude-Froidmentel 41160 Brévainville
Brévainville 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L'église de l'ancienne paroisse Saint-Claude Froidmentel dans la commune de Brévainville est un édifice roman (entre le Xe et le XIIe siècle) fortement remanié au XVIe siècle. Composé d'une nef et d'un chœur en abside semi-circulaire, le bâtiment conserve quelques éléments architecturaux intéressants. Ces derniers se situent principalement sur le portail occidental, bien qu'il soit abimé. De fines moulures de fleurs de lys, de coquilles, ou encore de choux frisés sur les pinacles décorent ainsi ce portail. L'église est située à 3 km de Brévainville.

