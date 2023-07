Festillésime41 – La Zonda à Brévainville Eglise Saint Claude Brévainville, 26 août 2023, Brévainville.

Brévainville,Loir-et-Cher

La Zonda, c’est une immersion au cœur d’un répertoire populaire de chansons latines, c’est un échange, sensible, rythmé et enjoué, entre l’émotion portée par une voix suave et deux guitares complices au jeu authentique et subtile..

Samedi 2023-08-26 20:30:00 fin : 2023-08-26 . EUR.

Eglise Saint Claude

Brévainville 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



La Zonda is an immersion into the heart of a popular repertoire of Latin songs, a sensitive, rhythmic and playful exchange between the emotion carried by a suave voice and two guitars with authentic, subtle playing.

La Zonda es una inmersión en el corazón de un repertorio popular de canciones latinas, un intercambio sensible, rítmico y desenfadado entre la emoción que transmite una voz suave y dos guitarras que tocan con autenticidad y sutileza.

La Zonda, das ist ein Eintauchen in ein populäres Repertoire lateinamerikanischer Lieder, ein sensibler, rhythmischer und verspielter Austausch zwischen Emotionen, die von einer sanften Stimme und zwei Gitarren mit authentischem und subtilem Spiel getragen werden.

