Festival de Musique Eglise Saint Clair Nouzerines, 18 juin 2023, Nouzerines.

Nouzerines,Creuse

18 juin : Nick Richardson, Rose et Pierre, piano, soprano et saxophone

25 juin : Grégoire Dors, piano

2 juillet : Marine Pilard, chansons de variétés françaises

9 juillet : Quatuor à la ronde piano, flûtes de pan, percussions et violoncelle

23 juillet : Sophie Druais, Joël Valade, contrebasse et guitare

30 juillet : Gadjo duo plus guitare, guitare rythmique et contrebasse

Entrée libre, collecte à la fin du concert pour la rénovation de l’église.

2023-06-18 fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Eglise Saint Clair

Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



june 18: Nick Richardson, Rose et Pierre, piano, soprano and saxophone

june 25: Grégoire Dors, piano

july 2: Marine Pilard, French variety songs

july 9: Quatuor à la ronde, piano, panpipes, percussion and cello

july 23: Sophie Druais, Joël Valade, double bass and guitar

july 30: Gadjo duo plus guitar, rhythm guitar and double bass

Free admission, collection at the end of the concert for the renovation of the church

18 de junio: Nick Richardson, Rose et Pierre, piano, soprano y saxofón

25 de junio: Grégoire Dors, piano

2 de julio: Marine Pilard, canciones francesas de variedades

9 de julio: Quatuor à la ronde, piano, zampoñas, percusión y violonchelo

23 de julio: Sophie Druais, Joël Valade, contrabajo y guitarra

30 de julio: Dúo Gadjo más guitarra, guitarra rítmica y contrabajo

Entrada gratuita, colecta al final del concierto para la renovación de la iglesia

18. Juni: Nick Richardson, Rose et Pierre, Klavier, Sopran und Saxophon

25. Juni: Grégoire Dors, Klavier

2. Juli: Marine Pilard, französische Varieté-Chansons

9. Juli: Quatuor à la ronde Klavier, Panflöten, Perkussion und Violoncello

23. Juli: Sophie Druais, Joël Valade, Kontrabass und Gitarre

30. Juli: Gadjo duo plus Gitarre, Rhythmusgitarre und Kontrabass

Eintritt frei, Kollekte am Ende des Konzerts für die Renovierung der Kirche

Mise à jour le 2023-04-12 par Creuse Tourisme