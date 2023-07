Visite guidée de l’église Saint-Clair d’Herbeville Église Saint-Clair Herbeville Catégories d’Évènement: Herbeville

Yvelines Visite guidée de l’église Saint-Clair d’Herbeville Église Saint-Clair Herbeville, 17 septembre 2023, Herbeville. Visite guidée de l’église Saint-Clair d’Herbeville Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Clair L’église Saint-Clair d’Herbeville date du XIIe siècle pour ses parties les plus anciennes. Elle était attenante à un prieuré rattaché à l’abbaye de Coulombs (Eure-et-Loir). Elle possède quelques mobiliers remarquables. : Votre contact local : M. Jacques Courties 06 33 48 40 03 jac.courties@orange.fr Cette visite s’insère dans un circuit de visites comprenant Herbeville, Maule, Bazemont et les Alluets-le-Roi . Voir les fiches correspondantes. Église Saint-Clair Rue de l’Église 78580 Herbeville Herbeville 78580 Yvelines Île-de-France 01 30 90 84 26 [{« link »: « mailto:jac.courties@orange.fr »}] Église Saint-Clair du XIIe siècle. Abside construite en cul-de-four. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

