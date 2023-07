Visite commentée de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel Eglise Saint-Clair Gometz-le-Châtel, 17 septembre 2023, Gometz-le-Châtel.

L’église saint-Clair est citée dès le XIe siècle et suite à diverses transformations elle connaît son volume actuel au début du XVIe siècle.

Cette visite, animée par un bénévole de l’ASEGC (Association de Sauvegarde de l’Eglise de Gometz-le-Châtel), vous fera connaître l’architecture et l’histoire mouvementée de cette église qui faillit disparaître dans les années 1960 et qui ne dut qu’à la volonté des habitants et de leurs élus d’être d’abord inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1983 puis de faire l’objet d’une première restauration entre 1985 et 1989.

Ce sera aussi l’occasion de parler des vitraux contemporains de l’église et de sa cloche Martinne qui a également fait l’objet d’un classement.

Eglise Saint-Clair 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France +33 6 03 70 33 82 https://asegc.webnode.fr/

Parkings rue du Fromenteau à Gometz-le-Châtel. Transports en commun, ligne IDF Mobilités 39-07 à partir de la gare RER Osay-Ville ou de Limours ou ligne IDF Mobilités 12 à partir de la gare RER de Gif-sur-Yvette ou des Ulis.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

