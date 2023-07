Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel Eglise Saint-Clair Gometz-le-Châtel, 16 septembre 2023, Gometz-le-Châtel.

Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel 16 et 17 septembre Eglise Saint-Clair

Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel

L’église Saint-Clair occupe un site remarquable, à la limite du plateau du Hurepoix et domine ainsi la vallée de l’Yvette.

Citée dès le XIe siècle elle a connu diverses transformations qui, au début du XVIe siècle lui ont sonné sa silhouette actuelle.

Menacée de destruction suite à de nombreux problèmes architecturaux, la volonté des habitants et des élus de la commune a permis d’obtenir son inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques et la réalisation des travaux de restauration nécessaires.

Son architecture et son mobilier d’église, en particulier des vitraux contemporains du début du XXIe siècle et sa cloche Martinne classée également méritent une visite.

Au cours de la visite, un diaporama vous donnera un aperçu de l’histoire de l’église et du détail de son mobilier et des bénévoles de l’ASEGC pourront répondre à vos questions.

Eglise Saint-Clair 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France +33 6 03 70 33 82 https://asegc.webnode.fr/ Visite libre avec diaporama de l’église du XIe-XVIe siècle, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1983.

Menacée de destruction, elle a été restaurée entre 1985 et 1989.

Vitraux contemporains du XXe-XXIe siècles. Cloche classée en 2007. Parkings rue du Fromenteau à Gometz-le-Châtel. Transports en commun, ligne IDF Mobilités 39-07 à partir de la gare RER Osay-Ville ou de Limours ou ligne IDF Mobilités 12 à partir de la gare RER de Gif-sur-Yvette ou des Ulis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ASEGC