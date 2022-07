Visite commentée de l’église Saint-Clair Eglise Saint-Clair Gometz-le-Châtel Catégories d’évènement: Essonne

Visite commentée de l'église Saint-Clair
Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00
Eglise Saint-Clair

Visite commentée de l’église Saint-Clair par un bénévole de de l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Gometz-le-Châtel (ASEGC) : histoire, architecture et mobilier Eglise Saint-Clair Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Essonne Île-de-France accès par le réseau bus Transilien : lignes 12 et 39-07 de la SAVAC – parking pour voitures : route de Chartres (RN188) ou rue Fromenteau à Gometz-le-Châtel

06 03 70 33 82 Eglise du XIe-XVIe siècle, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (1983) Dominant la vallée de l’Yvette, l’église Saint-Clair, après avoir échappé à la démolition dans les années 1960, a fait l’objet d’importants travaux de restauration en 1985-1989 et en 2015 . Par l’action de l’ASEGC (association de sauvegarde de l’église) son intérieur a été aménagé : – deux éléments de son mobilier ont été inscrits à l’Inventaire supplémentaire : le confessionnal (1993) et la cloche « Martinne » (2008). – elle a été dotée d’un ensemble de vitraux contemporains « Les chemins de Lumière » dus aux maîtres-verriers Philippe et Christian Andrieux en 2004. – le projet de restaurer le chemin de croix est en cours de lancement. Pour mieux faire connaître cette église, l’ASEGC organise régulièrement des visites de l’église et des concerts.

