Visite guidée de l'église Saint-Clair de Montfroc (26560) 16 et 17 septembre Entrée libre Visite libre et commentée à la demande. Eglise Saint-Clair de Montfroc. Route de l'Eglise. 26560 Montfroc +33 6 62 75 11 71 L'église Saint-Clair se situe au dessus du hameau des Asnières à Montfroc. Sa restauration récente (prix Régional des Rubans du Patrimoine 2022) a révélé une origine paléo-chrétienne. Plusieurs sépultures ont été découvertes lors des fouilles à l'intérieur de l'église dont une datée du VII/VIII siècle.

La décoration intérieure, remarquable, a entièrement été repensée par Dominique Pichou, artiste scénographe.

Depuis l’inauguration des animations culturelles sont régulièrement proposées (Concert, Exposition, Conférence, …). Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

