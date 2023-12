Chants : Oratorio » Lumières de Noël » église Saint-Cirgues, 23 décembre 2023 15:00, Saint-Cirgues.

Saint-Cirgues,Lot

Après-midi chants avec un oratorio » Lumières de Noël » avec les chants de la » liturgie chorale du peuple de Dieu », et refrains traditionnels de Noël, chantés a capella, en duo..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

église

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie



Afternoon of carols with an oratorio entitled « Christmas Lights », featuring songs from the « liturgie chorale du peuple de Dieu », and traditional Christmas refrains, sung a capella, in duet.

Tarde de villancicos con un oratorio titulado « Luces de Navidad », con canciones de la « liturgie chorale du peuple de Dieu », y estribillos tradicionales navideños, cantados a capella, a dúo.

Gesangsnachmittag mit einem Oratorium « Lichter der Weihnacht » mit Liedern aus der « Chorliturgie des Gottesvolkes » und traditionellen Weihnachtsrefrains, die a capella im Duett gesungen werden.

