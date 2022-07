Visite de l’église Saint-Chrysole de Comines Église Saint-Chrysole Comines Catégories d’évènement: Comines

Visite de l'église Saint-Chrysole de Comines

17 et 18 septembre

Surprenante, l'Église Saint-Chrysole de Comines présente un style néo-byzantin qui rappelle les premières églises chrétiennes. À voir absolument !

Grand Place – 59560 Comines

03 20 14 21 51 http://www.ville-comines.fr Période architecturale : 1922 – 1938. Construite par l’architecte Maurice Storez qui s’associe au Maire pour le décor, l’église adopte un style néo-byzantin surprenant. L’usage du béton armé en fait un symbole de la reconstruction réussie d’après-guerre. L’église est actuellement en cours de restauration. L’Église Saint-Chrsyole, classée Monument Historique, adopte dès 1922 un style néo-byzantin qui rappelle les premières églises chrétiennes. L’usage du béton armé est une inovation et favorise le percement de grandes ouvertures et le jeu des volumes.

L’église est construite sur les plans des architectes Maurice Storez et Dom Paul Bellot.

L’église est dédiée à saint Chrysole qui fonde une communauté chrétienne à Comines au IIIème siècle.

À l’intérieur, de nombreux vestiges historiques, des vitraux magnifiques et une variété d’ornements décoratifs étonnants ! À voir absolument !

