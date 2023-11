Visite du musée du carillon église Saint-Christophe Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Visite du musée du carillon église Saint-Christophe Tourcoing, 16 décembre 2023, Tourcoing. Visite du musée du carillon 16 et 20 décembre église Saint-Christophe Gratuit; réservation obligatoire; Le musée du Carillon vous ouvre ses portes ! Une ascension de 200 marches dans la tour du clocher de l’église Saint-Christophe vous fera découvrir tous les secrets de l’histoire des cloches à Tourcoing. Au cours de la visite, vous voyagerez dans le temps en découvrant l’histoire mouvementée du carillon et vous assisterez à la mise en route exceptionnelle de l’ancien tambour des ritournelles du 18e siècle ! A noter : pour des raisons de sécurité, l’accès à la chambre des cloches est interdit pour des raisons de sécurité. église Saint-Christophe place de la république 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 89 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/musee-du-carillon-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:00:00+01:00

2023-12-20T17:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00 César Desoye Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu église Saint-Christophe Adresse place de la république 59200 TOURCOING Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville église Saint-Christophe Tourcoing latitude longitude 50.72221;3.159326

église Saint-Christophe Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/