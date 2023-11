Visite guidée de l’église Saint-Christophe église Saint-Christophe Tourcoing, 16 décembre 2023, Tourcoing.

Visite guidée de l’église Saint-Christophe 16 décembre 2023 – 17 février 2024, les samedis église Saint-Christophe 6 € ; réservation obligatoire

On pense bien la connaître mais qui la regarde encore vraiment ? Pourtant, avec ses allures de cathédrale, elle domine le centre de Tourcoing. Venez (re)découvrir l’histoire et l’architecture de l’un des plus beaux monuments de la ville. En décembre, prolongez la visite en découvrant la magnifique exposition de crèches de Noël.

église Saint-Christophe place de la république 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 89 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/l-eglise-saint-christophe »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T11:30:00+01:00

Daniel Denis