Découverte de l’église Eglise Saint-Christophe Saint-Christophe-le-Chaudry Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Christophe-le-Chaudry Découverte de l’église Eglise Saint-Christophe Saint-Christophe-le-Chaudry, 16 septembre 2023, Saint-Christophe-le-Chaudry. Découverte de l’église Samedi 16 septembre, 16h00 Eglise Saint-Christophe Visite commentée par une historienne. Eglise Saint-Christophe Route de Reigny 18270 Saint-Christophe-le-Chaudry Saint-Christophe-le-Chaudry 18270 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « laurentcedric.verscheure@gmail.com »}] Église romane Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00 Lcv Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Christophe-le-Chaudry Autres Lieu Eglise Saint-Christophe Adresse Route de Reigny 18270 Saint-Christophe-le-Chaudry Ville Saint-Christophe-le-Chaudry Departement Cher Lieu Ville Eglise Saint-Christophe Saint-Christophe-le-Chaudry

Eglise Saint-Christophe Saint-Christophe-le-Chaudry Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-le-chaudry/