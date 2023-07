OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE Église Saint-Christophe Neufchâteau, 12 juillet 2023, Neufchâteau.

Neufchâteau,Vosges

Implantée sur la rive droite de la rivière Mouzon, l’église Saint-Christophe est le bijou de la ville basse du centre historique.

Datant de 1094, elle recèle de nombreux trésors : la chapelle Wiriot au voûtement exceptionnel, la broderie en perle, le chœur…

En visite libre ou en visite guidée, prenez le temps de découvrir ce monument incontournable du Centre Historique de Neufchâteau.. Tout public

Église Saint-Christophe rue Saint-Christophe

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



Located on the right bank of the Mouzon river, the Saint-Christophe church is the jewel of the lower town of the historical center

Dating from 1094, it conceals many treasures: the Wiriot chapel with its exceptional vaulting, the pearl embroidery, the choir..

Take the time to discover this monument in the historical center of Neufchâteau, either on your own or with a guide.

Situada en la orilla derecha del río Mouzon, la iglesia de Saint-Christophe es la joya de la parte baja de la ciudad, en el centro histórico.

Data de 1094 y alberga numerosos tesoros, como la capilla Wiriot, con su excepcional techo abovedado, el bordado de perlas y el coro

Tómese su tiempo para descubrir este monumento clave del centro histórico de Neufchâteau, ya sea por su cuenta o en una visita guiada.

Die am rechten Ufer des Flusses Mouzon gelegene Kirche Saint-Christophe ist das Schmuckstück der Unterstadt des historischen Zentrums.

Die aus dem Jahr 1094 stammende Kirche birgt zahlreiche Schätze: die Wiriot-Kapelle mit ihrem außergewöhnlichen Gewölbe, die Perlenstickerei, den Chor?

Nehmen Sie sich bei einer freien oder geführten Besichtigung Zeit, um dieses unumgängliche Bauwerk im historischen Zentrum von Neufchâteau zu entdecken.

