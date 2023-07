Commanderie templière de Montsaunès Église Saint-Christophe-des-Templiers Montsaunès Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montsaunès Commanderie templière de Montsaunès Église Saint-Christophe-des-Templiers Montsaunès, 16 septembre 2023, Montsaunès. Commanderie templière de Montsaunès 16 et 17 septembre Église Saint-Christophe-des-Templiers Gratuit. Entrée libre. Seul vestige de la commanderie templière d’autrefois, l’église Saint-Christophe-des-templiers, datée de la fin du XIIe siècle, est un grand édifice de briques à nef unique. Elle est remarquable par les chapiteaux de ses portails et par son décor peint intérieur. Les murs et la voûte offrent des peintures à l’iconographie très variée, qui ont souvent donné lieu à des interprétations ésotériques. L’église a été classée au titre des Monuments historiques en 1846. Église Saint-Christophe-des-Templiers Place des Templiers, 31260 Montsaunès Montsaunès 31260 Haute-Garonne Occitanie 05 61 90 53 73 Seul vestige de la commanderie templière d’autrefois, l’église Saint-Christophe-des-templiers, datée de la fin du XIIe siècle, est un grand édifice de briques à nef unique. Elle est remarquable par les chapiteaux de ses portails et par son décor peint intérieur. Les murs et la voûte offrent des peintures à l’iconographie très variée, qui ont souvent donné lieu à des interprétations ésotériques. L’église a été classée au titre des Monuments historiques en 1846. Parking devant le monument. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Stéphane Peyriguer Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montsaunès Autres Lieu Église Saint-Christophe-des-Templiers Adresse Place des Templiers, 31260 Montsaunès Ville Montsaunès Departement Haute-Garonne Lieu Ville Église Saint-Christophe-des-Templiers Montsaunès

Église Saint-Christophe-des-Templiers Montsaunès Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsaunes/