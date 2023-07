Cergy village et ses sentes Église Saint Christophe Cergy, 17 septembre 2023, Cergy.

Cergy village et ses sentes Dimanche 17 septembre, 14h30 Église Saint Christophe Gratuit / tout public / Visite itinérante à pied / Réservation conseillée ou RDV sur place dans la limite des places disponibles

Une invitation à la redécouverte de cet étonnant morceau de campagne au cœur de la ville nouvelle, témoin du passé et des métamorphoses de Cergy. Ecoutez l’histoire du village de Cergy, de son église, de ses sentes.

• Visite itinérante à pied au départ de l’Église Saint-Christophe, place de l’église

Église Saint Christophe Place de l’Eglise 95800 Cergy Cergy 95000 Cergy Village Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@ot-cergypontoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 34 41 70 60 »}] L’église offre un plan carré sur un ouvrage du 12e siècle dont subsiste notamment le clocher roman. L’édifice a été profondément remanié au cours des siècles mais c’est son portail Renaissance particulièrement rare et élégant, tourné vers le village qui retient l’attention. Une voûte d’ogives parmi les plus anciennes de la région et un porche fortifié côté sud, attenant à l’église, complètent cet ensemble architectural atypique. Bus STIVO 38 arrêt Le Port ou Place de la Libération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Ville de Cergy