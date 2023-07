Visite de l’église Saint-Christophe Église Saint Christophe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

Visite de l'église Saint-Christophe 16 et 17 septembre
Gratuit / tout public / Sans réservation / accueil en continu

Cet édifice classé aux monuments historiques depuis 1913 vous ouvre ses portes pour des visites guidées organisées par la paroisse.

L’église offre un plan carré sur un ouvrage du 12e siècle dont subsiste notamment le clocher roman. L’édifice a été profondément remanié au cours des siècles mais c’est son portail Renaissance particulièrement rare et élégant, tourné vers le village qui retient l’attention. Une voûte d’ogives parmi les plus anciennes de la région et un porche fortifié côté sud, attenant à l’église, complètent cet ensemble architectural atypique.

Église Saint Christophe
Place de l'Eglise
95800 Cergy
Cergy 95000 Cergy Village
Val-d'Oise
Île-de-France
Bus STIVO 38 arrêt Le Port ou Place de la Libération

