Récital de piano – Arthur Hinnewinkel Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados Récital de piano – Arthur Hinnewinkel Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer, 30 décembre 2023, Benerville-sur-Mer. Benerville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 20:00:00

fin : 2023-12-30 Récital de piano d’Arthur Hinnewinkel organisé par l’Association pour la Préservation du Patrimoine. Concert donné au profit des œuvres de l’APPB. Programme du récital :

Robert Schumann – Fantaisie en ut majeur op.17

Ludwig Van Beethoven – Sonate n°31 en la bémol majeur op.110 Né aux États-Unis en 2000, Arthur Hinnewinkel commence ses études de piano à Singapour. Après avoir étudié au CRR de Paris où il obtient les Félicitations du jury, il intègre à 15 ans le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Artiste Résident à la Fondation Singer-Polignac, Arthur Hinnewinkel se produit dans les grands festivals français en soliste ou chambriste (festival Roque d’Anthéron, festival de Pâques à Deauville, festival Chopin à Paris…) Entrée libre.

Eglise Saint-Christophe

Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10

