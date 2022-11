Veillées de Noël Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Veillées de Noël Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing, 11 décembre 2022, Tourcoing. Veillées de Noël Dimanche 11 décembre, 15h00 Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing

Entrée libre

Le Conservatoire s’associe aux Amis de Tourcoing et du Carillon pour un concert de Noël. Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Grand place 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Lecture de textes patoisants par les Veillées Patoisantes et les Ch’ti Lyssois. Avec la participation musicale des chœurs d’enfants et d’ados, l’Ensemble vocal, la classe de harpe et l’Orchestre symphonique du Conservatoire de Tourcoing. Orgue : René Courdent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T15:00:00+01:00

2022-12-11T16:30:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Adresse Grand place 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Veillées de Noël Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing 2022-12-11 was last modified: by Veillées de Noël Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing 11 décembre 2022 Eglise Saint-christophe 59200 Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord