Marchéville Visite libre Église Saint-Chéron Marchéville, 16 septembre 2023, Marchéville. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Chéron Visite libre de l’église (XV-XVIe siècles), vitraux et une toile de 1687 classés, plafond peint du XVIe siècle. Église Saint-Chéron Place de l’Église 28120 Marchéville Marchéville 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Du côté de Guermantes, l’église Saint-Chéron de Marchéville avec sa masse imposante n’a pu échapper au regard du jeune Marcel Proust en promenade dans les environs d’Illiers-Combray. Simple et harmonieuse, cet édifice des XV-XVIe siècles après une entrée par un clocher porche dévoile une magnifique voute lambrissés datant de 1536 aux motifs floraux parsemés de colombes. L’abrite abrite une huile sur toile de 1687. Cette peinture classée représente dans un triptyque l’annonciation entourée de sainte Barbe et de saint Lubin. Un autre tableau, don de l’Empereur Napoléon III, représente l’adoration des mages par Rubens. A admirer dans le chœur des vitraux classés avec des fragments du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

