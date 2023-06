Parcours autour de l’orgue : « Chant et orgue », un concert à l’orgue proposé par la paroisse de cette église Église Saint-Charles Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Parcours autour de l'orgue : « Chant et orgue », un concert à l'orgue proposé par la paroisse de cette église

Samedi 16 septembre, 15h30
Église Saint-Charles

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, la paroisse Saint-Charles vous propose de découvrir son orgue.

L’orgue est signé par la Maison Daublaine et Callinet de Paris. Les bases remontent aux années 1840, connaissent plusieurs restaurations dont les dernières datant de 1990.

« Chant et orgue » est un concert avec Georges Gabarel, organiste titulaire de l’église Saint-Paul. Église Saint-Charles Boulevard Gambetta, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie De style néoclassique, l’église Saint-Charles a été construite à partir de 1774, selon les plans de l’architecte Claude Rollin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Église Saint-Charles
Boulevard Gambetta, 30000 Nîmes
Nîmes 30000
Gard
Occitanie

