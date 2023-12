Concert de Noël Eglise Saint-Charles Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Début : 2023-12-23 18:00:00

fin : 2023-12-23 . Orguissimo et les organistes du Creusot vous invitent à (re)découvrir l’orgue Charles Didier Van Caster de l’église Saint-Charles du Creusot.

Attention: église non chauffée, couvrez vous chaudement ! EUR.

Eglise Saint-Charles Rue Maréchal Foch

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

