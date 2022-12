Orchestre de Chambre Nouvelle Europe Eglise Saint-Charles-Borromée, 15 janvier 2023, Joinville-le-Pont.

Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 5€

Eglise Saint-Charles-Borromée eglise saint charles joinville le pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe nous fait le plaisir de revenir se produire à Joinville dans le cadre des Musicales de Saint Charles.

Créé en 2003 par Nicolas Krauze, l’OCNE rassemble des jeunes solistes et chambristes européens résidant actuellement en France et partageant une approche musicale et une exigence technique exceptionnelles.

Au-delà, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe a vocation à donner un nouveau souffle de fraicheur à la musique classique, dans une approche jeune, très dynamique et charismatique. Avec plus de 5 millions de vues sur sa chaine Youtube, il se place comme l’orchestre français indépendant de loin le plus vu dans le monde sur internet.



