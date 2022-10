Musicales de Saint-Charles – Les Jours Heureux Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Musicales de Saint-Charles – Les Jours Heureux Eglise Saint-Charles-Borromée, 23 octobre 2022, Joinville-le-Pont. Musicales de Saint-Charles – Les Jours Heureux Dimanche 23 octobre, 17h00 Eglise Saint-Charles-Borromée

Tarif C > 5 à 10 €

Musicales de Saint-Charles – Les Jours Heureux Eglise Saint-Charles-Borromée eglise saint charles joinville le pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France Face à la pandémie mondiale, aux renforcements des nationalismes et à la guerre en Europe, le quintette Le bateau ivre a mis en musique Les Jours Heureux, un concert qui sonne comme un appel à sortir de l’indifférence, à la mobilisation active pour la paix et le dialogue entre les peuples. Ce concert mis en scène nous plonge dans l’entre-deux guerres vécue par cinq musiciens. À travers les œuvres musicales et les archives radiophoniques, nous traversons en compagnie du quintette le début des années folles, la montée du fascisme en Italie puis en Allemagne jusqu’au début de la guerre. Les personnages, d’horizons divers, vivent dans un Paris où les arts fleurissent. Ils sont tour à tour rattrapés par les événements extérieurs qui les sortent brutalement de leur confort et les poussent à se réfugier dans la musique. À la fin, le quintette est contraint par les sirènes du couvre-feu d’annuler la représentation prévue.

Le Bateau Ivre est un quintette instrumental qui associe la flûte et la harpe au trio à cordes. Ce mélange de timbres confère à l’ensemble une grande richesse sonore et lui permet d’obtenir des couleurs et des atmosphères extrêmement variées. Le bateau ivre – Les Jours Heureux

Musicales de Saint Charles – Concert classique

Église Saint-Charles Borromée

Dimanche 23 octobre à 17h

Tarif C > 5 à 10 €

Durée 56 min Programme

Gabriel Pierné, Variations libres et finales op. 51

Marcel Tournier, Suite op. 34

Joseph Jongen, Concert à cinq op. 71

Jean Absil, Concert à cinq op. 71 Flûte : Samuel Casale

Harpe : Jean-Baptiste Haye

Violon : Séréna Manganas

Alto : Valentin Chiapello

Violoncelle : Kévin Bourdat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T17:00:00+02:00

2022-10-23T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Eglise Saint-Charles-Borromée Adresse eglise saint charles joinville le pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Departement Val-De-Marne

Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Val-De-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Musicales de Saint-Charles – Les Jours Heureux Eglise Saint-Charles-Borromée 2022-10-23 was last modified: by Musicales de Saint-Charles – Les Jours Heureux Eglise Saint-Charles-Borromée Eglise Saint-Charles-Borromée 23 octobre 2022 Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-De-Marne