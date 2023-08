Profitez d’une visite libre ou guidée dans cette église du XIIe siècle Église Saint-Césaire Pouydraguin Catégories d’Évènement: Gers

Pouydraguin Profitez d’une visite libre ou guidée dans cette église du XIIe siècle Église Saint-Césaire Pouydraguin, 17 septembre 2023, Pouydraguin. Profitez d’une visite libre ou guidée dans cette église du XIIe siècle Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Césaire Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Césaire vous ouvre ses portes. Découvrez là à l’occasion de visites libres ou guidées. Église Saint-Césaire Le Bourg, 32290 Pouydraguin Pouydraguin 32290 Gers Occitanie 06 07 33 46 37 Cette magnifique église du XIIe siècle entièrement peinte dispose d’une acoustique exceptionnelle. Cette bâtisse dont les fondements datent du VIe siècle possède un autel tombeau retable du XVIIIe siècle (classé au titre des Monuments historiques). La disposition du chevet arrondi, voûté en pierre en cul de four, la petite baie romane qui l’éclaire au levant permettent de penser qu’il s’agit d’un des plus anciens monuments religieux du diocèse d’Auch. Le clocher carré est surmonté d’une flèche à huit pans couverte d’ardoise. Le portail roman en partie ruiné, s’ouvrait au sud. La nouvelle entrée est à l’ouest sous un emban. La restauration de la voûte étoilée a vu mise en place en 2014 de deux vitraux d’art contemporain. Parking à proximité avec accès handicapé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Mairie de POUYDRAGUIN Détails Catégories d’Évènement: Gers, Pouydraguin Autres Lieu Église Saint-Césaire Adresse Le Bourg, 32290 Pouydraguin Ville Pouydraguin Departement Gers Lieu Ville Église Saint-Césaire Pouydraguin latitude longitude 43.659444;0.038333

Église Saint-Césaire Pouydraguin Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouydraguin/