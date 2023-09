Cet évènement est passé Les étudiants vous guident : L’église Saint-Césaire Église Saint-Césaire Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Les étudiants vous guident : L’église Saint-Césaire Église Saint-Césaire Arles, 17 septembre 2023, Arles. Les étudiants vous guident : L’église Saint-Césaire Dimanche 17 septembre, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30 Église Saint-Césaire gratuit sur réservation à partir du 28 août Explorez les vestiges de l’ancien couvent des Grands Augustin situé dans le quartier de la Roquette.

Par Sabrina Azzoug, Dihya Hamrani, Ekaterina Sysoeva et Lamia Zekri, étudiants du master professionnel « Métiers du patrimoine » d'Aix-Marseille université Église Saint-Césaire Place Saint-Cézaire, 13200 Arles

